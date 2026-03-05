В Дагестане в 2025 году число заказов на маркетплейсе выросло на 67%

Число заказов на маркетплейсе Ozon в Дагестане по итогам 2025 года выросло на 67%, а число активных покупателей увеличилось в два раза, пишет РИА «Дагестан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Треть всех заказов в республике приходится на малые города и села — по сравнению с 2024 годом их объем увеличился почти втрое, а число покупателей выросло вдвое. Дагестан занял второе место среди регионов России по динамике заказов в малых населенных пунктах.

Развитие сети пунктов выдачи заказов обеспечило такой рост. Сейчас в Дагестане работает почти 1000 таких точек, открытых местными предпринимателями, — половина из них расположена в небольших селах. Ранее, к июню 2025 года, их число превысило 600.

Директор по взаимодействию с органами госвласти компании Игорь Зимин заявил, что платформизация торговли уравняла доступ к товарам в малых пунктах и крупных городах. Раньше жители ездили в Махачкалу за техникой или одеждой, а теперь заказы доставляют в ПВЗ у дома.

Логистическая инфраструктура обеспечила этот эффект. В ноябре 2025 года Ozon открыл крупнейший в СКФО центр в Махачкале — первая очередь занимает 55 тыс. кв. м, обрабатывает 180 тыс. заказов в сутки и хранит 10 млн товаров. Общие инвестиции превысили 14 млрд руб., из них 4,5 млрд компания вложила в автоматизацию.

К сентябрю 2025 года в Дагестане насчитывалось 350 тыс. активных клиентов маркетплейса и почти 3000 местных продавцов — их оборот вырос на 64% за девять месяцев. Центр войдет в коридор «Север–Юг» и станет хабом для поставок в Азербайджан. Во втором квартале 2026 года запустят вторую очередь в Кумторкалинском районе на 70 тыс. кв. м в индустриальном парке «Тюбе» — она обработает 900 тыс. заказов в сутки и создаст до 1500 рабочих мест.

Министр промышленности и торговли республики Низам Халилов отметил потенциал центра как хаба для экспорта. В 2025 году Ozon открыл еще крупные склады в Адыгее, Ростовской области и Красноярском крае общей площадью 160 тыс. кв. м.

Станислав Маслаков