В двух селах Ставропольского края объявили карантин по бруцеллезу

В Буденновском и Александровском округах Ставропольского края выявлен очаг бруцеллеза крупного рогатого скота, а также объявлен карантин. Соответствующий документ опубликован на сайте управления ветеринарии региона.

Как уточняется в документе, очаг заболевания был выявлен у барана на подворье в селе Томузловском Буденновского района. Второй очаг зафиксирован на территории ООО «Агроальянс Инвест» в селе Калиновском Александровского района. Карантин установлен в радиусе трех километров от очагов заболевания. На карантинной территории запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, а также выпас скота.

Наталья Шинкарева