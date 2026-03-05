Женщины в Башкирии тратят в три раза больше времени на домашние дела
На жительниц Башкирии приходится основной груз домашних забот, сделал вывод Башстат на основе выборочного наблюдения за использованием суточного фонда времени.
По последним данным (за 2024 год), женщины тратят на воспитание детей в среднем в 3,2 раза больше времени, чем мужчины. В выходные дни разрыв сокращается до 1,8 раза.
На домашние дела женщины вынуждены использовать в 2,9 раза больше времени, чем мужчины, в выходные разница составляет 2,2 раза.
По данным Башстата, 898,2 тыс. женщин представлены в рабочей силе республики (количество мужчин, составляющих рабочую силу — более 1 млн человек). Женский труд преобладает в образовании (84,2% занятых в этой сфере — женщины), системе социального обслуживания и здравоохранении (доля женщин — 81,6%), а также в торговле, общепите и гостиничной сфере (66,2% женщин в общем количестве рабочей силы).