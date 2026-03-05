«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как Корпорация МСП помогает бизнесу выходить на биржу.

«Где деньги, Лебовски?»— задавались вопросом герои фильма братьев Коэн. У российских бизнесменов вопрос практичнее: «Где деньги взять?» Если прежде ответ был очевиден — банковские кредиты, то сейчас все чаще предприниматели обращаются к бирже. Так, за последние два года компании малого и среднего бизнеса, которые вышли на IPO, привлекли суммарно более 15 млрд руб., следует из данных Центрального банка. Это в пять раз больше, чем за предыдущие пять лет.

Все просто: финансовая грамотность выросла, фондовый рынок стал ближе, как для частных инвесторов, так и для компаний. Но все же еще многие предприниматели считают биржевую торговлю исключительно уделом крупного бизнеса. В том числе и поэтому Корпорация МСП разработала специальный обучающий курс. Он позволит узнать о возможностях для компаний на фондовом рынке, в том числе о том, как подготовиться к IPO, отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Денис Солянников:

«Выход на биржу позволяет диверсифицировать источники финансирования и менее подвержен влиянию экономических факторов. Кроме того, выпуск биржевых облигаций позволяет малому и среднему бизнесу привлекать средства на любые цели. Нет необходимости оформлять залог. Он дает возможность выбирать оптимальный режим выплат по облигациям, а также выкупать облигации по оферте для досрочного погашения долговых обязательств.

Кроме того, выход на биржу — это еще и имиджевая составляющая. Это позволяет формировать публичную историю компании, повышать узнаваемость бренда и уровень доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров. Для поддержки МСП на фондовом рынке наш дочерний МСП-банк выступает якорным инвестором. Это обеспечивает гарантированный спрос на облигации — до 50% от объема выпуска, снижает стоимость обслуживания долга эмитентов МСП, а также дает возможность размещения без получения рейтинга».

Например, бизнес, который выходит на биржу, может обратиться за субсидиями и в итоге возместить свои затраты на выпуск акций и облигаций. И это только одна из множества мер поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробности, а также обучающий курс по фондовому рынку доступны на сайте МСП.РФ.