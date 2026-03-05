На Ставрополье в 2026 году капитально отремонтируют четыре моста

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о планах отремонтировать в 2026 году четыре моста на дорогах местного значения. Два из них общей протяженностью 40 погонных метров перекинуты через реку Томузловку в селе Китаевском Новоселицкого округа. Эти конструкции простояли без серьезного ремонта более полувека, и жители давно ждут обновления.

Томузловка делит село Китаевское практически пополам, и мосты обеспечивают ключевой проезд к центральным улицам. Местные жители перебираются через реку за медицинской помощью, дети ходят в школу, а без этих переправ нормальная жизнь села парализована. Владимиров подчеркнул важность объектов для повседневной жизни земляков, отметив высокий запрос на такие работы после январской прямой линии.

С 2023 года в крае привели в нормативное состояние 15 мостов, большая часть — благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Только в 2025 году обновили шесть мостов, досрочно завершив все запланированные работы по проекту: 50 объектов дорожной инфраструктуры, включая 129 км полотна и 375 метров мостов. В 2026 году продолжат реализацию: отремонтируют 36 объектов на 88 км, в том числе мосты в Пятигорске, селе Александровском и Китаевском.

Планы на 2026 год подтверждают системный подход: помимо Китаевского, возьмут в работу объекты в Александровском округе, исключив Пятигорск из основного списка.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» стал драйвером обновления края. В 2025 году регион досрочно выполнил все показатели, вложив значительные средства в безопасность дорог, логистику и туризм. Министр дорожного хозяйства Евгений Штепа отметил, что муниципалитеты уже начали подготовку к 2026 году. Губернатор поручил ведомствам жестко контролировать работы после обратной связи от жителей.

К 2036 году 68% ставропольских дорог местного значения войдут в норматив, с акцентом на сельские территории, где сейчас 55% соответствуют стандартам. В 2025 году ввели 129,6 км дорог по нацпроекту плюс 291 км местных, построили 2,7 км новых. Регион получит 23 млрд руб. на нацпроекты в 2025-м — на четверть больше, чем ранее, с фокусом на инфраструктуру и социальные объекты.

Станислав Маслаков