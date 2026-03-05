На Ставрополье в 2025 году прошли медицинскую реабилитацию 28 тысяч человек

В Ставропольском крае 27 891 застрахованный гражданин завершил курс медицинской реабилитации в 2025 году, сообщили в территориальном фонде ОМС.

В Ставропольском крае 23 медицинских учреждения разных форм собственности оказывают реабилитацию. Специалисты по физической медицине, психологи и другие эксперты ежегодно помогают тысячам жителей восстановить здоровье. В стационарах края развернули 517 коек, в дневных стационарах — 237, плюс работают амбулаторные отделения.

Фонд выделил медорганизациям 1,3 млрд руб. в 2025 году. Эти средства покрыли 27 891 случай реабилитации застрахованных граждан. Директор фонда Натела Павличенко подчеркивает: система работает по трехэтапной схеме — от острой фазы в реанимации до амбулаторного сопровождения дома. Пациенты получают направление от лечащего врача, услуги доступны бесплатно по полису.

Региональная программа «Оптимальная медицинская реабилитация», утвержденная постановлением правительства №426-п от 1 августа 2025 года, реализуется до 2030-го. Она повысит на 26,5% возможности восстановления после болезней и травм в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025-м врачи приняли более 8 тыс. пациентов в дневных стационарах, 14 тыс. — в круглосуточных и 8,5 тыс. — амбулаторно.

Губернатор Владимир Владимиров ранее рапортовал о 340 новых объектах здравоохранения за пять лет. Это усиливает реабилитационную службу: 13 организаций развернули 529 коек, маршрутизация распределяет поток по муниципалитетам. Минздрав совершенствует амбулаторную помощь, готовя планы дооснащения.

Трехэтапная модель минимизирует ожидание: врачи направляют пациентов централизованно по приказу минздрава от 2022 года. Программа закрыла 80% годовой потребности уже в 2023-м, а в 2025-м обеспечила рост охвата.

Станислав Маслаков