Объемы производства в Удмуртии упали на 2,4% в январе

По итогам января 2026 года объемы промышленного производства в Удмуртии сократились на 2,4%. Такие данные приводит Удмуртстат. По обрабатывающим отраслям зафиксировано снижение на 1,9%. Значительно увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,7 раза, прочих готовых изделий — в 1,4 раза, готовых металлических изделий — на 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом произошло падение производства текстильных изделий в 2,9 раза, химических веществ и продуктов — в 1,8 раза, одежды, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,6 раза, машин и оборудования — в 1,5 раза, электрооборудования, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,4 раза.

Показатели по добыче полезных ископаемых сократились на 3,9%.

В целом по России снижение объемов производства в январе составило 0,8%. Удмуртия по этому показателю заняла седьмое место среди регионов ПФО.

Напомним, по итогам 2025 года объемы промышленного производства в Удмуртии продемонстрировали рост на 7,7%.

Подробнее об итогах прошлого года читайте в материале «Индексы на выпуск».