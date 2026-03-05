ХК «Сочи» уступил «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Сочи» потерпел поражение в Ярославле от «Локомотива» в матче 61-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В связи с достигнутой договоренностью между «Сочи» и «Локомотивом» этот матч регулярного чемпионата КХЛ, запланированный в Сочи, прошел в Ярославле. В первом периоде номинальные гости владели преимуществом, однако распечатать ворота Павла Хомченко не смогли. На 27-й минуте ярославцы открыли счет в этом противостоянии, когда отличился Рихард Паник.

Ответ «леопардов» последовал спустя четыре минуты после результативного броска Дмитрия Кагарлицкого. Вскоре в одной из следующих атак Рихард Паник оформил дубль, а затем в меньшинстве Даниил Сероух забил 11-ю шайбу в сезоне и восстановил равновесие. В третьем периоде защитник «Локомотива» Алексей Береглазов поставил точку в матче. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:3.

После 60 матчей южане имеют в активе 42 балла и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 6 марта сыграют на своем льду против омского «Авангарда». Будущий соперник с 90 очками занимает второе место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев