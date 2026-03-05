17 марта стартует одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в стране

Ежегодно международная выставка «АгроКомплекс» подтверждает статус одного из ключевых агропромышленных событий в стране. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа для специалистов, новые форматы взаимодействия, бизнес встречи и технологический тур. Чем еще будет удивлять проект в этом году?

Фото: ООО БВК

Когда: 17-20 марта 2026 г.

Где: Выставочный комплекс «УФА ЭКСПО», г. Уфа, ул. Менделеева, 158.

"Для участия в деловой программе и посещения выставочной экспозиции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: www.user.agrobvk.ru"

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ :

ВЫСТАВКА

В экспозиции примут участие около 350 компаний из 37 регионов России

Экспоненты разместятся в пяти залах на общей площади более 18 тыс. кв. м.

На открытой площадке перед выставочным комплексом будет представлена масштабная экспозиция современной сельскохозяйственной техники.

«АгроКомплекс» выбирают флагманы отрасли : «Август», «Ростсельмаш», ГК «Шанс», «Гомсельмаш», «Агро Эксперт Групп», «Щелково Агрохим», «Петербургский тракторный завод», ГК «Азот», Zoomlion, «Синтез», «Фосагро» и другие.

Отдельный раздел «Фермерская деревенька» отведен под продукцию уникальных крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов региона.

Фото: ООО БВК

ФОРУМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Одновременно с выставкой проходит Агропромышленный форум, на котором ведущие отраслевые эксперты озвучат ключевые направления развития АПК, обозначат тенденции отрасли на ближайшие годы и поделятся практическим опытом в решении производственных задач.

Агропромышленный форум —это:

Пленарное заседание «Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее, будущее» с участием представителей Минсельхоза России, правительства Республики Башкортостан, Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности, Национального союза производителей молока, Евразийского мясного союза, Национального союза производителей говядины, Высшей школы экономики, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк»;

25 панельных сессий и дискуссионных площадок для специалистов;

Участие делегаций и экспертов зарубежных стран : Беларуси, Индии, Узбекистана, Китая;

444 спикеров из 18 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ижевск, Самара, Казань, Новосибирск, Уфа, Воронеж, Рязань, Брянск, Липецк, Нижний Новгород, Калуга, Пенза, Благовещенск;

До встречи!

