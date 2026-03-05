17 марта стартует одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в стране
Ежегодно международная выставка «АгроКомплекс» подтверждает статус одного из ключевых агропромышленных событий в стране. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа для специалистов, новые форматы взаимодействия, бизнес встречи и технологический тур. Чем еще будет удивлять проект в этом году?
Когда: 17-20 марта 2026 г.
Где: Выставочный комплекс «УФА ЭКСПО», г. Уфа, ул. Менделеева, 158.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ:
ВЫСТАВКА
- В экспозиции примут участие около 350 компаний из 37 регионов России, а также Китая и Республики Беларусь. Здесь будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в сфере АПК.
- Экспоненты разместятся в пяти залах на общей площади более 18 тыс. кв. м.
- На открытой площадке перед выставочным комплексом будет представлена масштабная экспозиция современной сельскохозяйственной техники.
- «АгроКомплекс» выбирают флагманы отрасли: «Август», «Ростсельмаш», ГК «Шанс», «Гомсельмаш», «Агро Эксперт Групп», «Щелково Агрохим», «Петербургский тракторный завод», ГК «Азот», Zoomlion, «Синтез», «Фосагро» и другие.
- Отдельный раздел «Фермерская деревенька» отведен под продукцию уникальных крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов региона.
ФОРУМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Одновременно с выставкой проходит Агропромышленный форум, на котором ведущие отраслевые эксперты озвучат ключевые направления развития АПК, обозначат тенденции отрасли на ближайшие годы и поделятся практическим опытом в решении производственных задач.
Агропромышленный форум —это:
- Пленарное заседание «Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее, будущее» с участием представителей Минсельхоза России, правительства Республики Башкортостан, Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности, Национального союза производителей молока, Евразийского мясного союза, Национального союза производителей говядины, Высшей школы экономики, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк»;
- 25 панельных сессий и дискуссионных площадок для специалистов;
- Участие делегаций и экспертов зарубежных стран: Беларуси, Индии, Узбекистана, Китая;
- 444 спикеров из 18 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ижевск, Самара, Казань, Новосибирск, Уфа, Воронеж, Рязань, Брянск, Липецк, Нижний Новгород, Калуга, Пенза, Благовещенск;
