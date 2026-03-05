Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье упростили процедуру кадастровой оценки недвижимости

ГБУ СК «Ставкрайимущество» запускает оптимизацию госуслуги по установлению кадастровой стоимости недвижимости. Сотрудники внедряют бережливые технологии, чтобы ускорить процесс и сделать его удобнее для жителей, сообщили в учреждении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива входит в восьмую волну национального проекта «Эффективный регион». Губернатор Владимир Владимиров инициировал проект, а Госкорпорация «Росатом» обеспечивает методическую поддержку. Директор учреждения Максим Сопин подчеркивает: цифровые инструменты и бережливые подходы служат жителям края.

Оптимизация решает сразу несколько задач. Во-первых, власти растят долю дистанционных обращений через портал Госуслуг. Жители подают заявления удаленно, без визитов в офисы. Во-вторых, сокращают сроки рассмотрения заявок: новые процессы минимизируют задержки на каждом этапе. В-третьих, снижают число ошибок за счет технологий, которые исключают сбои. Наконец, повышают прозрачность и доступность услуги для всех, включая отдаленные районы Ставрополья.

Эта мера дополняет масштабную кадастровую работу в крае. С 1 января 2026 года специалисты оценивают 1,1 млн земельных участков — ровно 1 100 693 объекта. Они анализируют перечни, уточняют данные о использовании и сделках с недвижимостью. Минимущества СК рекомендует владельцам обновить сведения в ЕГРН заранее.

Ранее в регионе уже проводили похожие оценки. В 2023 году ГБУ СК «Ставкрайимущество» переоценило 1,67 млн объектов капитального строительства — зданий, помещений и сооружений. Новые результаты применили для налогов с 2024 года. В 2027 году планируют оценку всех категорий капитальных объектов.

Максим Сопин акцентирует удобство: «Мы делаем взаимодействие с госучреждениями простым и быстрым». Инициатива вписывается в федеральную политику. Федеральный закон №237-ФЗ от 2016 года регулирует кадастровую оценку.

Станислав Маслаков

