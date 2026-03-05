Ставрополье в 2026 году направит 3 млрд рублей на модернизацию электросетей

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев сообщил о запуске инвестпрограммы по обновлению сетей электроснабжения. Глава ведомства сделал это заявление на брифинге в Центре управления регионом. По его словам, в 2026 году на проект выделят ровно 3 млрд рублей, в том числе средства из краевого бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Губернатор Владимир Владимиров поручил министерству курировать программу. Иван Ковалев подчеркнул, что край располагает обширным электросетевым комплексом: 60 тыс. км воздушных линий электропередачи и 15 тыс. трансформаторных подстанций требуют постоянного внимания из-за роста населения и строительства. В 2025 году сетевые компании уже вложили свыше 3 млрд руб. в аналогичные работы, ввели 85 МВт новых мощностей и построили 300 км линий.

В этом году подрядчики возведут и отремонтируют почти 370 км воздушных и кабельных линий, построят трансформаторные подстанции и питающие центры. Планируют ввести 60 МВт свежих мощностей, что обеспечит стабильное энергоснабжение для новых жилых кварталов и производств. Минпром Ставрополья совместно с сетевыми организациями, такими как филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго», уже ведет подготовку.

Программа вписывается в долгосрочный план на 2026–2030 годы с инвестициями в 13 млрд рублей. Деньги пойдут на реконструкцию подстанций в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Предгорном, Красногвардейском и Труновском округах, а также на новые питающие центры в краевой столице, Лермонтове и Шпаковском округе. Регуляторное соглашение с тарифной комиссией края закрепило эти вложения.

Иван Ковалев отметил, что рост энергопотребления связан с развитием агломераций и инфраструктуры. Губернатор требует резерва мощностей для четырех крупных объектов водоснабжения в ставропольской и кавминводской зонах.

В 2025 году «Россети Северный Кавказ» реализовали программу на 1,3 млрд рублей и передали объекты в Лермонтове и Острогорке. В Ессентуках модернизировали подстанцию «Ессентуки-2» и готовят «Ясную Поляну» на 110 кВ, в Пятигорске — «Бештаугорец». Эти шаги повысят надежность для 10 территориальных сетевых компаний края.

Станислав Маслаков