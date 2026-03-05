МагМеталлПак освоил новые технологии защиты продукции комбината

ООО «МагМеталлПак» (входит в Группу ММК) специализируется на изготовлении упаковочных реквизитов и профессиональной упаковке продукции Магнитогорского металлургического комбината, обеспечивая сохранность потребительских свойств металлопроката во время транспортировки и складирования.

Фото: Сергей Петруша

Компания активно внедряет новые технологии защиты продукции ММК. В листопрокатных цехах №4 и №8, а также в северном блоке производства металла с покрытием используются цельнометаллические крышки, оберегающие прокат от атмосферных осадков. Для рулонов холодной прокатки, отгружаемых в открытый транспорт и в адрес Торгового дома ММК, применяются защитные чехлы. Кроме того, металлический лист (декапир) в упаковке заменен на текстурированный полимерный лист толщиной 3,5 мм, что позволило снизить затраты и повысить защиту металла от повреждений.

В текущем году МагМеталлПак планирует увеличить объем годового производства перфорированного защитного уголка (обечайки) для стальных рулонов на собственных мощностях до 360 тыс. штук в год.

Сегодня качественная упаковка от предприятия сопровождает металл ММК по всей стране и за ее пределами.

