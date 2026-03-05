В аэропорту Краснодара задержано около 18 рейсов

В аэропорту Краснодара по данным на 08:55 задержано около 18 рейсов после введенных ограничений на полеты. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

На вылет задерживаются семь рейсов. Они направляются в Новосибирск, Батуми, Наманган, Москву и Стамбул.

На прилет задержано 11 рейсов из Стамбула, Владикавказа, Грозного, Нальчика, Ставрополя, Красноярска и Москвы. Один рейс в Сочи отменен.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты, вводимые ранее для обеспечения безопасности. По данным Минобороны РФ, в период с 23:00 до 07:00 мск над Краснодарским краем и акваторией Черного моря суммарно сбили 21 беспилотник.

Алина Зорина