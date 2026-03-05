В Краснодарском крае в 2026 году появятся 50 электрозаправок

В Краснодарском крае установят более 50 новых электрозаправок в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«В нашем курортном и аграрном регионе важно развивать транспорт на альтернативном виде топлива, не наносящем вред экологии. Поэтому мы поддерживаем развитие инфраструктуры для зарядки электротранспорта», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в городах и районах Кубани функционируют свыше 250 зарядных станций различной мощности. Среди них 204 — быстрые установки, смонтированные с 2022 года. Места размещения каждой станции продуманы для комфортного передвижения жителей и туристов по всему региону. К 2030 году количество электрозаправок в крае превысит 450 единиц.

Зарядные установки работают в 36 муниципалитетах региона. Больше всего станций размещено в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе, а также на трассе М-4 «Дон». Для полной зарядки электромобиля водителям требуется в среднем 30-40 минут.

Развитием сети зарядной инфраструктуры в регионе занимаются около десяти компаний-инвесторов. Часть расходов на приобретение оборудования и техническое подключение компенсируется из федерального и регионального бюджетов. С 2022 года на эти цели направлено около 500 млн руб.

Алина Зорина