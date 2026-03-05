В Ставрополе три человека пострадали в ночном ДТП

В Ставрополе в столкновении двух легковых автомобилей пострадали трое жителей Кавказских минеральных вод. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

ДТП произошло накануне ночью, 4 марта, на пересечении улиц 8 Марта и Льва Толстого. Предварительно, 43-летний водитель Hyundai не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель Lada Vesta и два его пассажира в возрасте 47 и 48 лет обратились в больницу краевого центра. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки имеет 22-летний водительский стаж и не является злостным нарушителем правил дорожного движения. На момент происшествия мужчина был трезв.

Константин Соловьев