Над Кубанью и Черным морем сбили 21 БПЛА

Над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края суммарно ликвидировали 21 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. Всего над регионами РФ перехватили 76 украинских беспилотников. Из них 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Республикой Крым и четыре — над Краснодарским краем.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 4 марта над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края суммарно ликвидировали 17 беспилотников.

Алина Зорина