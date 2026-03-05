Большой порт Петербург перенес ввод ограничений для судов без ледового класса

Большой порт Санкт-Петербург отложил введение ограничений на заход судов без ледового класса на 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора и совладельца компании C-Shipping Алексея Гагаринова.

Изначально ограничения должны были вступить в силу 19 февраля. Позднее срок сдвинули на 3 марта.

На фоне продолжающегося потепления в Финском заливе в районе Таллинна уже образовался участок чистой ото льда воды, отметил господин Гагаринов. При этом в восточной части залива обстановка остается сложной и усугубляется процессом таяния льда.

График проводки караванов в сопровождении ледоколов отсутствует: караван на вход начинает идти после выхода всех судов и наоборот. Проход по каналу занимает 10-12 часов, процесс швартовки к причалу — 3-5 часов. Среднее время ожидания входа в порт для каравана, прошедшего подводный осмотр, составляет не менее суток.

Артемий Чулков