В аэропорту Владикавказа отменили ограничения

В аэропортах на Северном Кавказе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Режим работы возобновили аэропорты Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Кроме того, в штатный режим вернулись воздушные гавани Геленджика, Краснодара (Пашковский), Сочи и Волгограда.

Ранее на объектах действовали временные запреты, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты вернулись к штатному расписанию и принимают пассажирские и грузовые рейсы в обычном режиме.

По данным Южной транспортной прокуратуры, после введения ночью ограничений в работе аэропортов Краснодарского края некоторые воздушные суда уходили на запасные аэродромы Минеральные Воды, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Владикавказ.

Константин Соловьев