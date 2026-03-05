Пробы почвы отобрали для анализа в Кезском районе после разлива нефтепродуктов

В Кезском районе Удмуртии сотрудниками Минприроды совместно с лабораторией были отобраны пробы почвы с загрязненных лесных участков в связи с разливом нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы направлены на комплексный анализ, результаты которого будут известны через две недели. На основе этих данных будет установлена площадь загрязнения и рассчитан ущерб лесному фонду. Осмотр места происшествия проводился с использованием беспилотного летательного аппарата.

Напомним, 4 марта в диспетчерскую службу Минприроды Удмуртии поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе деревни Малый Полом.

Анастасия Лопатина