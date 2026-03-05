В Краснодаре отменили угрозу беспилотной опасности

Угроза беспилотной опасности отменена на территории Краснодара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Фото: Игорь Чураков

Угроза беспилотной опасности была введена на территории краевой столицы в 18:23 и продлилась ровно 12 часов.

«Ъ-Кубань» писал, что над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края суммарно ликвидировали 17 беспилотников в период с 20:00 до 23:00 мск. Также аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика возобновили работу после введенных ограничений на полеты.

Алина Зорина