В Дагестане завершили строительство газовых объектов на более 393 млн рублей

В Дагестане завершили строительство газовых объектов стоимостью более 393 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в прошлый отопительный сезон в Кизилюртовском, Хасавюртовском, Буйнакском, Каякентском районах и Махачкале наблюдались перебои с газоснабжением при ухудшении погоды и росте потребления.

Для устранения проблемы из республиканского бюджета профинансировали несколько проектов. Так, в селе Чиркей Буйнакского района реконструировали газопровод, ввели газопровод-лупинг от ГРС Каякент до населенного пункта Каякент, завершили первый этап строительства газопровода-лупинга от АГРС Миатли до поселка Пятилетка в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах.

«Это те объекты, по которым мы на протяжении ряда лет в отопительный период в пиковые нагрузки фиксировали низкое давление газа. Хочу доложить, что пиковые нагрузки осенне-зимнего периода 2025-2026 годов мы уже прошли, зима была непростая в отдельных случаях, но ни одного случая низкого давления газа не зафиксировано», — заявил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

Константин Соловьев