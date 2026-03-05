Строительство промобъектов стало самой оплачиваемой сферой в Петербурге зимой

Сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов стала лидером по уровню зарплатных предложений в Санкт-Петербурге зимой 2025–2026 годов: в среднем кандидатам предлагали 133 243 рубля в месяц, что на 16% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».

На втором месте оказались добыча, переработка и транспортировка нефти и газа — 110 862 рубля в месяц (+39% за год). Третью строчку заняли техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования: 109 228 рублей в месяц (+13%).

В компании связывают рост зарплат в промышленном строительстве с повышенным спросом на кадры: за год число вакансий для сварщиков увеличилось на 73%, для водителей спецтехники — на 52%, для строителей — на 21%. Расчеты сделаны по вакансиям для специалистов с опытом 1–3 года и учитывают диапазоны зарплат, включая предложения с вахтовым методом.

Артемий Чулков