Над Кубанью и Черным морем сбили 17 БПЛА

Над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края суммарно ликвидировали 17 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск. Всего над регионами РФ перехватили 48 украинских беспилотников. Из них 15 — над акваторией Черного моря, семь — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря и два — над Краснодарским краем.

Алина Зорина