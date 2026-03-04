Наставник «Локомотива» оценил выездную встречу с ХК «Сочи»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли назвал матч с ХК «Сочи» не лучшей игрой команды даже с учетом победы. Свою оценку он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 марта в Ярославле состоялся матч ХК «Сочи» - «Локомотив», который должен был пройти в Сочи, но из-за форс-мажорных обстоятельств был перенесен. Ярославцы одержали победу со счетом 3:2.

«В некоторых аспектах нашей игры мы сыграли хорошо. В других же аспектах мы могли бы сыграть намного лучше. Но после нескольких важных эмоциональных побед произошел небольшой психологический спад, и это привело к тому, что мы показали такую игру. Хорошо, что мы нашли способ победить. Рихард Паник (автор дубля — прим. «Ъ-Ярославль») был, безусловно, великолепен. Он был лучшим игроком нашей команды. Я рад за него. Сейчас у нас несколько хороших выходных, и мы восстановим силы, перефокусируемся и подготовимся к оставшейся части сезона»,—сказал Хартли.

Журналисты обратили внимание, что матчи «Локомотива» (1-е место на Западе) и «Сочи» (11-е на Западе) в последнее время выглядят «не самыми выразительными и простыми». Прошлая встреча команд завершилась в овертайме победой ярославцев со счетом 2:1.

«Игроки как будто расслабляются, никакого давления на них нет. Мы же хотим продолжать хорошо играть. Но эти игры — это самые страшные матчи для тренеров, потому что всегда есть сомнения в психологической подготовке»,— прокомментировал главный тренер.

В ходе матча нападающему «Локомотива» Байрону Фрэзу в лицо попала шайба, у игрока пошла кровь. «Врач сказал, что он в больнице, так что подробностей мы вам сообщить не можем, но это была травма лица»,— пояснил наставник. Он добавил, что травма форварда может привести к изменениям в составе.

Одну из шайб команда из Сочи забила, играя в меньшинстве. Боб Хартли сказал, что про умение сочинцев забивать в меньшинстве знали и предупреждали, но предотвратить повторение не смогли.

«Мы были очень небрежны. Нет оправдания. Мы неправильно распорядились шайбой, и были приняты неверные решения при входе в нашу зону. Это был отличный гол с их стороны»,— ответил на вопрос журналиста Хартли.

Главный тренер предупредил, что до конца регулярного чемпионата в составе еще будут изменения. «Если посмотреть на тех, кто сейчас в ротации, все они — опытные игроки, поэтому принять решение еще сложнее. Но пока не нужно принимать решение. Мы примем его за несколько дней до плей-офф, кто будет в составе. Сейчас мы работаем над ротацией, чтобы поддерживать мотивацию и готовность всех игроков»,— прокомментировал главный тренер.

Следующая игра ярославской команды также пройдет дома: 9 марта состоится встреча с череповецкой «Северсталью». Затем начнется выездная серия: 11 марта в Екатеринбурге — с «Автомобилистом», 13 марта в Тольятти — с «Ладой», 15 марта в Минске — с «Динамо».

Алла Чижова