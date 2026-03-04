«Локомотив» одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл ХК «Сочи» в матче, состоявшемся 4 марта. Это четвертая победа «железнодорожников» над сочинцами за текущий регулярный чемпионат КХЛ, а также седьмая подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт только во втором периоде: на 27-й минуте матча отличился нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Сочинцы быстро сравняли: забил Дмитрий Кагарлицкий. Но почти сразу Паник забросил уже вторую шайбу в ворота соперника. То же самое сделал форвард «Сочи» Даниил Сероух. Второй период завершился равным счетом.

Изменения на табло произошли в середине третьего периода: вперед вышел «Локомотив» благодаря шайбе Алексея Береглазова, заброшенной после передачи Паника. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.

Матч ХК «Сочи» - «Локомотив» проходил в Ярославле в связи с форс-мажорными обстоятельствами по договоренности клубов. Прошлая выездная встреча «Локомотива» проходила в Ярославле в 2021 году.

Следующая игра ярославской команды также пройдет дома: 9 марта состоится встреча с череповецкой «Северсталью». Затем начнется выездная серия: 11 марта в Екатеринбурге — с «Автомобилистом», 13 марта в Тольятти — с «Ладой», 15 марта в Минске — с «Динамо».

Алла Чижова