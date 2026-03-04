Главные новости за 4 марта. Кавказ

В отношении бывшего заместителя начальника колонии в Кочубеевском округе возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подозреваемый в 2024 году потребовал с одного из осужденных, работавшего в пищеблоке, собирать с осужденных половину их зарплаты.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу против пяти жителей Александровского муниципального округа. Группа действует по ч. 3 ст. 260 УК РФ: они с января 2023-го по ноябрь 2024 года без разрешений спилили в Калаусском лесничестве 28 ясеней и кленов. Ущерб государственному лесному фонду превысил 3,5 млн руб.

В Бабаюртовском районе возбудили уголовное в отношении бывшего главы села Бабаюрт по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ущерб местному бюджету оценили на сумму более 100 тыс. руб.

Ставропольское управление ФАС признало правомерным исключение ООО ЧОО «Арсенал» из конкурса на охрану 13 образовательных учреждений Буденновского округа стоимостью свыше 17 млн руб. из-за предоставления поддельных документов о квалификации сотрудников.

В Саудовской Аравии около 500 паломников из Дагестана ожидают возвращения домой. Задержка связана с обострением ситуации в ближневосточном регионе и изменениями в графике авиасообщения.