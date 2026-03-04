В аэропорту Сочи снова введены ограничения на полеты

В сочинском аэропорту снова ввели ограничения на полеты самолетов. В городе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, в Сочи снова объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей призывают укрыться в помещении без окон и не публиковать фото и видео работы ПВО, БПЛА и их обломки.

Алина Зорина