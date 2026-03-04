Замдиректора и завхоза школы в Петербурге задержали по делу о взятках

В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора и заведующего хозяйством одной из школ Невского района по делу о получении взяток в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, они на систематической основе обеспечивали контрагентам приоритетные условия и заключение контрактов на поставку товаров для нужд школы, получая за это взятки от представителей компаний.

В рамках расследования следователь совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД и регионального управления ФСБ провел обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства задержанных. Фигурантам предъявлено обвинение.

Артемий Чулков