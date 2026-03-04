Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане появится интерактивная карта АЗС и АГСЗ

В Дагестане планируют создать интерактивную карту АЗС и АГЗС. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора республики Алексей Родивилов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На карте будет отображаться подробная информация об автозаправочных станциях — от адреса и кадастровых данных до статуса работы. Так их фактическую деятельность станет сопоставима с отчетами, что повысит прозрачность рынка.

Сейчас в регионе насчитывается 751 автозаправочный объект. Из них работает 621 автозаправочная станция. Количество участков, приведенных в соответствие с требованиями, выросло до 557.

Мария Хоперская

