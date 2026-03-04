Петербургское УФАС возбудило дело в отношении «Совкомбанка» из-за рекламы в рассылке

В отношении ПАО «Совкомбанк» возбудили дело из-за рекламной рассылки. В действиях компании разберутся в Санкт-Петербургском УФАС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с заявлением с жалобой на кредитную организацию обратился россиянин. Он получил рекламное сообщение от «Совкомбанка», хотя согласия на рассылку рекламных сообщений не давал.

Согласно закону о рекламе, компании могут распространять подобные сообщения по различным каналам лишь при условии согласия абонента или адресата. В отношении банка возбуждено дело о нарушении Закона о рекламе.

Татьяна Титаева