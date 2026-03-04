Главные новости за 4 марта. Сочи

В Сочи ввели статус «Атака», сирены предупреждают жителей и гостей города о повышенной угрозе. В официальном сообщении уточняется, что тревога не является учебной и требует немедленных действий.

С 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три беспилотника специалисты ПВО уничтожили над акваторией Черного моря.

В аэропорту Сочи из-за введенных ограничений семь самолетов отправились на запасные аэродромы, 25 рейсов задержали. Специалисты дополнительно установили 128 лавочек в зонах ожидания, чтобы увеличить количество посадочных мест для пассажиров.

Загрузка отелей горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи в период выходных и праздничного дня 8 марта превысила 60% и продолжает увеличиваться. Это на 10 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Сочи спасатели МЧС России оказали помощь водителю, пострадавшему в аварии на федеральной трассе А-147. Авария произошла 3 марта на участке дороги Сочи—Адлер в районе «Красного штурма».

С 16 марта в Сочи начнет действовать обновленный режим работы системы платных парковок. Власти города пересмотрели параметры ее функционирования после анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей.