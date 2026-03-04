Ярославская служба охраны ОКН добивается изъятия исторического здания

Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области направила в суд иск об изъятии у собственника памятника культуры «Дом жилой» в селе Закобякино Любимского округа. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

«15-летнее бездействие владельца памятника культуры привело к тому, что некогда выдающийся пример деревянного зодчества сейчас находится в запустении. Прилегающая территория тоже требует благоустройства»,— пояснила госпожа Потемкина.

Если суд удовлетворит иск областной службы, то здание продадут с торгов.

Село Закобякино в 2025 году включили в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона.

«У региона сегодня большие планы по возрождению старинного купеческого села Закобякино. Совсем недавно оно получило статус исторического поселения, что позволит сохранить имеющееся здесь архитектурное наследие и сделает территорию более привлекательной для посещения»,— рассказывал губернатор Михаил Евраев.

В прошлом году в селе на продажу выставили несколько исторических зданий.

Алла Чижова