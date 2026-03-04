Загрузка отелей «Красной Поляны» в праздники достигла 60%

Средняя загрузка отелей на курорте «Красная Поляна» в зависимости от звездности в период гендерных праздников составила 60%, что сопоставимо с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе курорта.

По данным компании, дополнительные выходные дни в феврале и марте позволили российским туристам совершить краткосрочные поездки на горнолыжные курорты. Этот период традиционно считается любимым у поклонников горных лыж и сноуборда благодаря устойчивому снежному покрову, который обеспечивает работу большинства трасс.

В пресс-службе курорта «Красная Поляна» отметили, что на окно бронирования влияют разнообразные внешние факторы, в первую очередь логистические.

«В таких условиях удержание турпотока на уровне прошлого года можно назвать результатом грамотного подхода к политике ценообразования и своевременной адаптации к динамично меняющимся условиям туристического рынка», — подчеркнули в компании.

Объем турпотока на горные курорты Сочи в 2025 году увеличился на 4–5% в зимний сезон и 12–13% в весенне-летний. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По словам эксперта, безусловный лидер по популярности — поселок Красная Поляна, на который приходится две трети общего турпотока на горные курорты Северного Кавказа и Сочи.

В целом, по прогнозам Минэкономразвития РФ, в зимнем сезоне 2025–2026 годов турпоток на горнолыжных курортах России ожидается на 10% больше, чем по итогам прошлого зимнего сезона (8 млн туристов).

Александра Локтионова