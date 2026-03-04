В Самаре обвиняемый «по делу Бойко» передумал признавать вину во взяточничестве

Бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин отказался признавать вину в получении взятки на сумму 2,3 млн рублей. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском районном суде Самары в среду, 4 марта.

По версии следствия, Алексей Мамыкин получил незаконное вознаграждение на сумму 2,3 млн рублей от бизнесмена Яна Гущина за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Деньги он потратил по своему усмотрению, считают силовики.

На допросе следствия Алексей Мамыкин признал факт получения денег. На первом заседании он признал вину в преступлении. Но на последних слушаниях Алексей Мамыкин заявил, что формулировку о взяточничестве использовало следствие в протоколе допроса: он утверждает, не получал незаконное вознаграждение. А слова о покровительстве бизнесу в сфере пожарной безопасности он назвал предположениями и слухами.

Алексея Мамыкина судят вместе с экс-начальником областного ГУ МЧС Олегом Бойко, бывшим руководителем регионального УФМС Игорем Дахно, экс-главой третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрием Зининым, бывшим замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антоном Палушкиным и экс-сотрудником службы эксплуатации зданий и сооружений Евгением Луговым.

Силовики выяснили, что бывшие чиновники получили от коммерсанта Яна Гущина, его коллеги Елены Тютюнник и Елены Фроловской многомиллионные суммы за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Все были задержаны и арестованы. Изначально все обвиняемые, кроме Евгения Лугового, сознались в преступлении. Но Алексей Мамыкин в итоге изменил показания.

В мае 2025 года суд признал Яна Гущина виновным в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в размере 170 млн руб. Предприниматель не смог оспорить приговор.

Георгий Портнов