«Кубань Кредит» поддержал агробизнес Ставрополья на 3,4 млрд руб.

За 2025 год Банк «Кубань Кредит» заключил в Ставропольском крае 75 кредитных договоров с сельхозтоваропроизводителями на 3,39 млрд руб.

Фото: freepik.com

На начало 2026 года кредитный портфель предприятий АПК Банка «Кубань Кредит» достиг 54,6 млрд руб. Доля агробизнеса Северо-Кавказского федерального округа достигла 6,2%.

– Структура портфеля в СКФО за минувший год принципиально не изменилась: мы продолжили, так же как и в 2024 году, активно работать над реализацией крупных инвестиционных проектов. В 2025 году одним из самых популярных клиентских запросов в банк был кредит на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Финансирование оборотного капитала (сезонно-полевые работы) клиентов АПК также внесло значительный вклад в общий результат и обеспечило качественный прирост портфеля, – отмечает директор Ставропольской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.

Бизнес-лидер банка на Ставрополье добавляет, что показательным в этой связи является реализация очередного этапа инвестиционного проекта – яблоневого сада интенсивного типа на территории Ставропольского края. В 2025 году с использованием кредитных средств банка в Грачевском районе построено и запущено в эксплуатацию фруктохранилище. Следующий этап – сортировочная линия.

– Многолетний опыт, индивидуальный подход, прозрачные условия и отсутствие скрытых комиссий – вот что ценят в нас наши клиенты, – резюмирует г-н Лисицын.

