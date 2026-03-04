На Ставрополье остановили работу двух производств из-за нарушений

Судебные приставы Минераловодского районного отдела ГУФССП по Ставропольскому краю закрыли цеха по производству спирта и кормовых смесей на 60 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорные органы выявили серьезные нарушения промышленной безопасности на этих опасных производственных объектах, которые угрожали жизни сотрудников. Компания требовала обязательного лицензирования, но провалила производственный контроль.

Прокуроры и инспекторы Ростехнадзора провели плановую проверку предприятия в Минераловодском городском округе. Они обнаружили, что руководство не обеспечило должный мониторинг опасных процессов, не провело своевременную аттестацию персонала и игнорировало требования к оборудованию третьего класса опасности. Такие недочеты могли спровоцировать аварию с утечкой спирта или взрывом, как часто бывает на аналогичных производствах.

Минераловодский районный суд рассмотрел административное дело по статье 9.1 КоАП РФ — нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии. Судья назначил наказание: полное приостановление деятельности на два месяца, с 3 марта 2026 года. Приставы сразу возбудили исполнительное производство № 123/26/00047/1-IP, выехали на объект и опечатали два цеха площадью около 1500 кв. м.

В ГУФССП по краю отметили, что аналогичный случай произошел в январе 2026-го в Андроповском округе с мукомольным цехом.

В 2024–2025 годах Ростехнадзор зафиксировал 247 нарушений на ОПО в регионе, из них 40% касались спирто- и пищевых производств. В прошлом году похожий спиртзавод в Ставрополе оштрафовали на 500 тыс. руб. за экологические риски, но он продолжил работу до новой проверки. Эксперты связывают рост нарушений с дефицитом квалифицированных инженеров: в крае не хватает 15% аттестованных специалистов по промбезопасности.

Предприятие должно устранить дефекты за 45 суток, включая замену 12 единиц оборудования и переаттестацию 28 сотрудников. После этого последует повторная инспекция, а суд примет решение о досрочном открытии. Инцидент ударит по местной экономике: цеха производили 2,5 млн литров спирта и 10 тыс. тонн кормов в год, поставляя продукцию в 15 районов края. Фермеры Ставрополья уже ищут альтернативных поставщиков, чтобы избежать дефицита в агросекторе.

Станислав Маслаков