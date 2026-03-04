Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом ООО «Токены» (платформа «Токеон»). Компания входит в группу ПСБ и является оператором информационной системы. Первый в России публичный кредитный рейтинг, полученный платформой «Токеон», знаменует фундаментальное изменение в восприятии цифровых активов, заявила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина. Это новый этап индустрии, в котором цифровые активы становятся не просто трендом, а надежным инструментом, сопоставимым по уровню доверия с классическими инструментами фондового рынка.

Yandex B2B Tech выпустила платформу под названием Monium. Она собирает информацию о работе ИТ-сервисов, ИИ-агентов и показывает ее в одном месте. Благодаря этому специалисты быстрее находят причину неполадок и восстанавливают работу. Такой инструмент особенно полезен большим компаниям, где много разных программ и очень много пользователей. Ежегодные потери компаний от ИТ-сбоев, по разным оценкам, составляют от 100 млрд до 200 млрд руб. в год.

ВТБ приступил к переводу кредитов клиентов Почта-банка. Для продолжения списания платежей клиентам нужно открыть счет в ВТБ. Все технические вопросы банки уладят самостоятельно, при этом условия по кредитам сохраняются — ставка, срок и график платежей не меняются.