Трех жителей Ставрополья осудили за организацию незаконной миграции

В Ставропольском крае суд вынес приговор трем жителям Советского округа, которых обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Доказано, что в августе 2023 года 31-летняя местная жительница согласилась на предложение знакомой и ее приятеля заключить фиктивный брак с мигрантом за вознаграждение в 150 тыс. руб. Целью схемы стало получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание в РФ — на основании копии свидетельства о браке мигрант оформил разрешение на временное проживание в России.

Приговором суда фигурантам назначено от одного года до двух лет условно с испытательным сроком в один год.

Константин Соловьев