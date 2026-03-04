В Ростове Великом хотят провести Всероссийский патриотический форум

Всероссийский патриотический форум планируется провести в Ростове Великом Ярославской области. 2 марта губернатор Михаил Евраев подписал распоряжение о создании организационного комитета мероприятия.

Председателем оргкомитета стал вице-губернатор Андрей Колядин. Также в состав органа вошли зампред правительства области Марина Кашина, глава Ростовского округа Андрей Шатский, сенатор Александр Русаков и другие. В оргкомитет по согласованию включен генеральный директор ООО «Юнити», соучредителем которого, по данным «Руспрофайл», является уроженец Ростова Великого бизнесмен Вадим Якунин. Структуры господина Якунина ранее реализовывали проект «Ростов Великий — духовный центр России».

В декабре 2025 года Всероссийский патриотический форум прошел в Москве в национальном центре «Россия». Его организаторами выступали ФГБУ «Роспатриотцентр» Росмолодежи, Российское общество «Знание», Движение Первых и ВВПОД «Юнармия». Даты проведения форума в Ростове Великом и его статус пока не называются.

Антон Голицын