МТС-банк увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2025 года на 17%, до 14,5 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли в 2 раза, до 21,2 млрд руб. Прирост активной базы клиентов банка составил 33% год к году, что является рекордным показателем за последние несколько лет, заявил глава правления МТС-банка Эдуард Иссопов. По его словам, это демонстрирует эффективность выбранной банком стратегии. Среди ключевых достижений года также диверсификация активов и сохранение качества кредитного портфеля.

Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России. В пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали «РИА Новости» в ведомстве. Первое место у «Сиры Мантры» производства «Мантра Эстейт». Главный вывод исследования: розовое вино в России перестало быть просто сезонным напитком. Его доля в розничных продажах стабильно держится на уровне около 5%.

Общий объем производства всех видов икры в России по итогам 2025 года увеличился на 8,4%, почти до 69 тысяч тонн, сообщили ТАСС во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Лидером по темпам роста стала красная икра: ее выпуск в прошлом году вырос почти на 21%. По данным исследования «Нильсен», красная икра остается крупнейшей категорией сегмента по доле продаж как в натуральном, так и в денежном выражении.