В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

Глава Сочи Андрей Прошунин объявил режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Администрация города и профильные службы направили инструкции для жителей и гостей курорта.

Если человек находится в жилом помещении, специалисты рекомендуют не подходить к окнам и укрываться в комнате, окна которой не выходят на открытые пространства, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице специалисты советуют перемещаться в цокольный этаж ближайшего здания либо использовать подвалы, подземные переходы, тоннели и парковки.

Специалисты настоятельно предупреждают о недопустимости использования автомобилей в качестве укрытия и нахождения у стен многоквартирных домов, так как это повышает риск получения травм.

Кроме того, жителям и гостям города настоятельно рекомендовано воздержаться от фото- и видеосъемки любых действий ПВО, БПЛА, их обломков и работы оперативных служб, а также средств защиты объектов потенциальной атаки. Публикация таких материалов в социальных сетях может создавать угрозу безопасности и мешать работе профильных служб.

Городские и экстренные службы призывают сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене сигнала после стабилизации обстановки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру 112.

Все меры направлены на минимизацию рисков для населения и обеспечение безопасного поведения граждан на территории Сочи. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и координацию действий экстренных служб, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы.

