Ракетную опасность в Новороссийске отменили, сохраняется угроза БПЛА
В Новороссийске отменили режим ракетной опасности днем 4 марта. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко в 14:51.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Несмотря на отмену ракетной опасности, угроза применения БПЛА на территории муниципалитета сохраняется. Информация об угрозе от мэра Новороссийска поступила в 13:09, после чего в городе несколько раз включали сирены.
«Все службы приведены в состояние максимальной готовности»,— сообщал Андрей Кравченко в своем аккаунте в социальных сетях.