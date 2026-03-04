Ракетную опасность в Новороссийске отменили, сохраняется угроза БПЛА

В Новороссийске отменили режим ракетной опасности днем 4 марта. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко в 14:51.

Несмотря на отмену ракетной опасности, угроза применения БПЛА на территории муниципалитета сохраняется. Информация об угрозе от мэра Новороссийска поступила в 13:09, после чего в городе несколько раз включали сирены.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности»,— сообщал Андрей Кравченко в своем аккаунте в социальных сетях.

София Моисеенко