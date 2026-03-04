В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Представители воздушной гавани сообщили, что профильные службы привели инфраструктуру в режим готовности к возобновлению операций сразу после снятия ограничений. Специалисты аэропорта обеспечивают взаимодействие с авиакомпаниями и координируют работу наземных подразделений.

Авиаперевозчики информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Компании направляют уведомления по каналам связи, указанным при бронировании, а также публикуют обновленные данные на официальных ресурсах.

Администрация аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой соблюдать порядок в терминале. Сотрудники службы организации перевозок напоминают о необходимости уважительно относиться к окружающим, не занимать посадочные места багажом и личными вещами, а также уступать сиденья пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Вблизи санитарных зон сотрудники разместили фонтанчики с питьевой водой, доступ к которым остается свободным.

Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и авиакомпаний. Также доступна подписка на уведомления через телеграм-бот @AerodinamikaBot. Службы аэропорта рекомендуют внимательно слушать аудиообъявления, транслируемые в терминале.

О дальнейших изменениях в работе воздушной гавани сообщат дополнительно.

Мария Удовик