Аграрии Предгорного округа Ставропольского края завершили сбор первой партии клубники этого года — более 80 тонн ароматной ягоды сорта Эльсанта, сообщили в администрации округа.

Тепличный комплекс в поселке Нежинском на площади 6 га круглогодично выращивает эту голландскую культуру, известную крупными плодами до 50 г, плотной сочной мякотью и сладким вкусом с легкой кислинкой. Автоматика поддерживает микроклимат, шмели обеспечивают опыление, а энтомофаги защищают растения от вредителей — технология полностью экологична.

Глава округа Николай Бондаренко подчеркивает лидерство региона в тепличных ягодах. Высокий спрос стимулирует развитие: хозяйство реализует инвестиционный проект по голубике в закрытом грунте. Годовая мощность комплекса достигает 940 тонн клубники, продукция уходит в торговые сети Ставрополья и других регионов России. Ранее в 2026 году аграрии собрали первые 10 тонн в январе, а к марту 2025-го накопили свыше 35 тонн.

Государство активно поддерживает ягодный кластер через краевую программу «Развитие сельского хозяйства». По инициативе губернатора Владимирова фермеры получают субсидии на посадку и уход за многолетниками, что повышает конкурентоспособность. Комплекс входит в «Мультиягодный агропарк»: вторая очередь на 12 га расширит производство до 1400 тонн ягод ежегодно, включая ежевику, малину и голубику. Первоисточник новости — официальные релизы администрации Предгорного округа, подтвержденные публикациями в ATVmedia и Stapravda от января-марта 2026 года.

Сорт Эльсанта дает до 1,5 кг с куста при правильном уходе и устойчив к пятнистостям, хотя требует полива и укрытия зимой. Предгорье укрепляет позиции на рынке благодаря спросу и господдержке: в 2025-м собрали 35 тонн к марту, а в этом году темпы растут.

Станислав Маслаков