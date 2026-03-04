Прокуратура взыскала с больницы Георгиевска 17,5 млн рублей
Георгиевская районная больница в Ставропольском крае погасила задолженность перед малым и средним бизнесом на сумму свыше 17,5 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок при проверке Георгиевской ЦРБ. У больницы накопился долг перед представителями малого и среднего бизнеса за поставленные лекарства, продукты питания, медицинские изделия, расходные материалы и ремонт оборудования.
Предприниматели выполнили свои обязательства по контрактам, однако руководство больницы не перечислило им деньги в установленные сроки.
Прокуратура направила представление главврачу медучреждения. После этого администрация больницы полностью рассчиталась с поставщиками.