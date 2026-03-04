В учебные заведения Сочи поступила информация об угрозе минирования

В Краснодарском крае в ряд учебных заведений поступили анонимные сообщения с угрозами минирования. Информация затронула в том числе несколько высших и средних специальных учебных заведений Сочи, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Руководство образовательных организаций и преподавательский состав незамедлительно задействовали предусмотренный алгоритм действий. Сотрудники вузов организовали вывод студентов из учебных корпусов на время обследования зданий. При этом официальную эвакуацию не объявляли — процесс проходил в рабочем порядке до завершения проверки.

Специалисты экстренных служб прибыли на объекты и провели обследование помещений и прилегающей территории. Сотрудники правоохранительных органов и профильных подразделений проверили информацию, поступившую от неизвестных лиц.

После завершения всех необходимых мероприятий студентов допустили обратно в аудитории. Учебный процесс возобновился в штатном режиме.

В Сочи обстановка остается стабильной, образовательные учреждения функционируют без ограничений. Компетентные службы продолжают работу по установлению источников ложных сообщений и оценке обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик