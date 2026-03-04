Парковка автомобилей вблизи теплосетевых объектов запрещена, напоминают пермские энергетики «Т Плюс»

В Перми с приходом весны в отопительном сезоне 2025/26 обострилась проблема несанкционированных парковок личного автотранспорта в опасной близости от объектов теплосетевой инфраструктуры. Речь идёт о центральных тепловых пунктах (ЦТП), насосных станциях и надземных участках тепломагистралей. Перепад ночных и дневных температур создаёт угрозу схода снега или падения сосулек на машины, поставленные на стоянку с нарушением, напоминают пермские энергетики «Т Плюс».

«Мы призываем горожан быть внимательнее и не создавать помех для работы теплоснабжающей компании. Автомашина, близко поставленная к производственному объекту, мешает выполнять работы, связанные с надёжной подачей тепла в жилые дома, детские сады и учебные учреждения. Кроме того, есть риск повреждения имущества нарушителей из-за падения льда и растаявшего снега», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Все теплосетевые объекты расположены в жилых кварталах и имеют охранную зону в 3 метра. Это означает, что ближе этой дистанции запрещено размещение любых объектов – автомобилей, гаражей или детских площадок. В отношении нарушителей принимаются меры – транспортные средства эвакуируются на штрафстоянку, незаконные постройки демонтируются в судебном порядке.

В охранных зонах теплосетевых объектов запрещено возведение любых капитальных и временных сооружения – складов, киосков, заборов. Материалы по каждому такому случаю передаются в контролирующие органы — Ростехнадзор и прокуратуру, а на владельцев составляются акты об административном нарушении.

Соблюдение правил содержания охранных зон — необходимое условие для стабильной и бесперебойной работы системы теплоснабжения города. Сообщить о фактах размещения посторонних объектов в охранных зонах тепловых сетей можно по телефону Тепловой справочной службы: (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

