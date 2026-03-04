В Новороссийске отражают атаку беспилотников

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности»,— отметил мэр.

Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки и работы специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Ранее на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Алина Зорина