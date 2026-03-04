В КБР налоговые поступления от бизнеса увеличились до 2,7 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии по итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 8,3% до 24,5 тыс. В то же время количество самозанятых выросло на 16,4% до 94,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Налоговые поступления от бизнеса повысились на 16,4% и составили около 2,7 млрд руб. Поручительства гарантийного фонда республики смогли привлечь 264 млн руб.

«В числе приоритетов — улучшение делового климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов. Отмечен рост интереса к производственному сектору, в том числе со стороны молодежи», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев