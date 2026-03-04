Жителя Московской области по подозрению в обмане петербуржца на 10 млн рублей

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали 36-летнего жителя Москвы. Он обманул петербуржца на 10 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Афера была совершена еще летом 2024 года. Полицейские установили, что фигурант злоупотребил доверием жителя Северной столицы и получил от него денежные средства. При этом подозреваемый не планировал исполнять взятые на себя обязательства, распорядился этой суммой по своему желанию.

Тогда возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По месту жительства задержанного в Петербурге правоохранители изъяли мобильный телефон, автомобиль BMW X7 и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Татьяна Титаева